В ФРГ сообщили об угрозе для жизни военных из-за использования новой системы связи

«В ее нынешнем состоянии общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений. Можно ли будет достигнуть ее готовности к сентябрю 2026 года, в настоящее время нельзя прогнозировать», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе учений из-за неполадок в системе связи экипажи танков Leopard 2 A7V сталкивались с проблемами даже при подаче обычных сигналов. Из-за этого военнослужащие не могли расслышать команду о немедленном прекращении огня, что могло поставить под угрозу жизнь солдат.
Сообщается также о неисправной работе системы Friendly Force Tracking (FFT), которая позволяет военным отслеживать дружественные силы, чтобы избежать ударов по союзникам. Проблемы в работе оборудования могут привести к человеческим жертвам из-за непреднамеренного огня по своим.
Журнал Army Recognition 27 февраля сообщил, что вооруженные силы (ВС) Североатлантического альянса (НАТО), в том числе бундесвер, начали использовать программируемые рои кибернетических жуков-разведчиков производства немецкой оборонной компании SWARM Biotactics. Дроны оснащены системой периферийной обработки данных и защищенными каналами связи ближнего действия. Отмечается, что полевые испытания жуков проводились в Европе и США.