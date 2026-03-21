В США прокомментировали публикацию СМИ о сделке с РФ по разведданным

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с резким опровержением информации, распространенной западными СМИ о деятельности спецпредставителя России Кирилла Дмитриева. Она назвала публикации на эту тему сознательной дезинформацией и ложью.

Поводом для реакции послужил материал издания Politico Europe, в котором утверждалось, что во время своего визита в Майами Дмитриев якобы предложил американской стороне обменяться разведывательными данными: Россия прекращает передачу сведений Ирану, а США — Украине. Сам российский представитель прокомментировал эту публикацию крайне лаконично, назвав ее фейком.

Луна в своем посте в социальной сети X пошла дальше, обвинив издание в систематической предвзятости. По ее словам, Politico Europe выступает в роли рупора тех сил, которые заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине.

Конгрессвумен подчеркнула, что у этого издания нет ни доступа к Белому дому, ни реальных сведений о ходе внутренних дискуссий или мирных переговоров с Россией. Она призвала не обращать внимания на попытки журналистов нагнетать напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном, отметив, что это далеко не первый случай, когда Politico уличают в организации дискредитационных кампаний в интересах европейских сторонников войны.

Ранее сообщалось, что глава ФБР выступил с обвинениями в адрес России.

