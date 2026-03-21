Asharq al-Awsat: армия Израиля наступает на четырех направлениях на юге Ливана

БЕЙРУТ, 21 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ведет наступательные операции по четырем направлениям на территории Южного Ливана. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat («Аш-Шарк аль-Аусат»).
По ее информации, 20 марта израильские военные возобновили атаки на город Эль-Хиям, где бойцы вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах» все еще обороняются в центральной части и в северном районе. Самолеты в течение дня нанесли по их позициям несколько мощных ударов.
Операции продолжаются против форпостов сил сопротивления в Марун-эр-Расе и Эт-Тейбе на центральном участке фронта, где 19 марта управляемыми снарядами были подбиты шесть танков Merkava. Поступили сведения о том, что израильские силы вошли в пятницу во второй половине дня в Эт-Тейбе и взорвали несколько домов, которые служили огневыми точками.
Военные действия впервые за 20 дней начались в западном секторе южной части Ливана, где механизированные подразделения быстро продвинулись к городу Рас-эн-Накура, расположенному на побережье. Как отмечает издание, открытие фронта на этом направлении преследует цель рассредоточить отряды «Хезболлах», противостоящие вторжению.
20 марта израильская авиация подвергла бомбардировкам не менее 12 населенных пунктов под Тиром и 25 поселков в окрестностях городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Набатия. Военные источники сообщили изданию об интенсивных авиаударах по Арнуну, Заутару и Яхмуру, стоящим на возвышенностях на западном берегу реки Литани. По их мнению, израильское командование пытается нейтрализовать огонь, который ведется из этих районов, чтобы облегчить вторжение в долины Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Сулюки. Прорыв готовится со стороны городов Мейс-эль-Джебель и Хоула с целью скорейшего выхода к реке Литани, которая должна стать северной границей создаваемой буферной зоны.