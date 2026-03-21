Asharq al-Awsat: армия Израиля наступает на четырех направлениях на юге Ливана

20 марта израильская авиация подвергла бомбардировкам не менее 12 населенных пунктов под Тиром и 25 поселков в окрестностях городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Набатия. Военные источники сообщили изданию об интенсивных авиаударах по Арнуну, Заутару и Яхмуру, стоящим на возвышенностях на западном берегу реки Литани. По их мнению, израильское командование пытается нейтрализовать огонь, который ведется из этих районов, чтобы облегчить вторжение в долины Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Сулюки. Прорыв готовится со стороны городов Мейс-эль-Джебель и Хоула с целью скорейшего выхода к реке Литани, которая должна стать северной границей создаваемой буферной зоны.