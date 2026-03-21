США отменили действие санкций против двух россиян

Действие рестрикций прекращено в отношении Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты отменили действие ограничительных мер против двух россиян. Об этом говорится в заявлении, размещенном 20 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Министерства финансов США.

Из него следует, что действие рестрикций прекращено в отношении граждан РФ Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной, которые были включены в санкционные списки 1 мая 2024 года. Кроме того, из-под действия антироссийских мер выведены гражданин Венгрии и гражданин Узбекистана, а также базирующаяся в ОАЭ транспортная компания Reliable Freight Services FZCO.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

