Глава ФБР Патель заявил о связанных с РФ хакерах, взламывавших аккаунты в Signal

«ФБР выявило киберпреступников, связанных со спецслужбами России, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, в том числе Signal. Эта кампания направлена против лиц, которые представляют высокую разведывательную ценность», — написал Патель.
Глава ФБР уточнил, что злоумышленники получили доступ к переписке, контактам и рассылали фишинговые письма. При этом он не назвал конкретных жертв и не раскрыл, какие группировки стоят за взломами, а также не предоставил доказательств своих утверждений.
«Мы наблюдаем тысячи взломанных аккаунтов, и злоумышленники используют их для чтения сообщений, кражи контактов и рассылки фишинга», — подчеркнул Патель.
Ранее Life.ru писал о громком заявлении предпринимателя Кима Доткома, который обвинил IT-компанию Palantir в шпионаже за мировыми лидерами. По его словам, хакеры получили доступ к огромному архиву переписок Трампа, Маска и других известных людей. Дотком заявил, что Palantir тесно сотрудничает с ЦРУ и участвует в создании оружия для Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.