«На что способна Россия»: в Финляндии запаниковали после инцидента с США

Профессор Малинен: события в Иране доказывают широкие военные возможности России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. То, как Иран справляется с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке после десятилетий ограничений позволяет представить широкие военные возможности России, которая таких ограничений не имела, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия», — написал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

МИД России осудил нападение Вашингтона и Тель-Авива. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше