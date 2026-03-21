Вучич: предотвратить третью мировую будет сложно

Президент Сербии Александр Вучич выразил предположение в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.

«Предотвратить третью мировую войну будет сложно. Возможно, она уже началась — мы просто пока официально об этом не говорим», — отметил политик.

При этом он добавил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырьё уже давно началась.

«Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, то можно увидеть, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже сформировались более крупные военные и политические союзы, которые в конечном итоге столкнулись напрямую. Сегодня мы наблюдаем нечто подобное», — указал Вучич.

Ранее журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отмечал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал начало третьей мировой войны в 2027 году.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
