Президент Сербии Александр Вучич выразил предположение в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.
«Предотвратить третью мировую войну будет сложно. Возможно, она уже началась — мы просто пока официально об этом не говорим», — отметил политик.
При этом он добавил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырьё уже давно началась.
«Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, то можно увидеть, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже сформировались более крупные военные и политические союзы, которые в конечном итоге столкнулись напрямую. Сегодня мы наблюдаем нечто подобное», — указал Вучич.
Ранее журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отмечал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал начало третьей мировой войны в 2027 году.