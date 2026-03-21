Иран сообщил о новой волне ударов по 55 объектам Израиля и базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 70-й волны ударов по территории Израиля и американским военным объектам в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 70-й волны ударов по территории Израиля и американским военным объектам в регионе.

В специальном заявлении КСИР уточнил, что данная волна атак направлена на более чем 55 объектов, включая пять американских военных баз в регионе.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что иранские силы будут наносить удары по источникам любой агрессии против Ирана и его суверенитета, выходя за рамки предыдущих операций.

Корпус отметил, что вооруженные силы республики и КСИР полностью подготовлены к действиям в таких условиях.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше