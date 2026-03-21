Вучич: противостояние Тегерана Вашингтону посылает сигнал другим государствам

Тот факт, что Иран способен противостоять Соединённым Штатам — несмотря на тяжёлые потери и огромное военное превосходство сильнейшей державы мира — посылает сигнал другим государствам, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung президент Сербии Александр Вучич.
«Это показывает им, что они тоже могут противостоять державам, которые на бумаге кажутся значительно сильнее», — подчеркнул политик.
Также Вучич предположил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.
Корпус стражей исламской революции между тем объявил о проведении 70-й волны ударов по израильской территории и американским военным объектам в регионе.