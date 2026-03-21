В Иране сообщили об авиаударах по трем городам

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько районов иранской столицы Тегеран, а также города Кередж и Исфахан подверглись авиаударам, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Nour News.
«По нескольким районам Тегерана, (города-спутника Тегерана — ред.) Кереджу и главному городу (провинции — ред.) Исфахан были нанесены авиаудары», — говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
