Армия Израиля зафиксировала ракетную атаку со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 марта. /ТАСС/. Израильская армия зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Силы ПВО работают над нейтрализацией угрозы, отмечается в заявлении.
