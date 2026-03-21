Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: в Запорожье из-за зверств ТЦК мужчин практически не осталось

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье практически не осталось мужчин, там зверствует ТЦК, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье практически не осталось мужчин, там зверствует ТЦК, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это из той информации, что мы имеем от коммуникации с тем берегом. У них зверствует ТЦК, по-другому и не скажешь», — сказал глава региона.

По его словам, в городе нарушаются все человеческие права, «не говоря уже о законах бывшей Украины».

Днём ранее сообщалось, что в Днепропетровске сотрудники ТЦК устроили погоню со стрельбой за мужчиной.

Также поступала информация, что украинские оккупационные власти создали агентурную сеть на территории российского Херсона для поиска мужчин призывного возраста и их последующей мобилизации.