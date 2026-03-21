В подконтрольном ВСУ городе Запорожье практически не осталось мужчин, там зверствует ТЦК, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Это из той информации, что мы имеем от коммуникации с тем берегом. У них зверствует ТЦК, по-другому и не скажешь», — сказал глава региона.
По его словам, в городе нарушаются все человеческие права, «не говоря уже о законах бывшей Украины».
Днём ранее сообщалось, что в Днепропетровске сотрудники ТЦК устроили погоню со стрельбой за мужчиной.
Также поступала информация, что украинские оккупационные власти создали агентурную сеть на территории российского Херсона для поиска мужчин призывного возраста и их последующей мобилизации.