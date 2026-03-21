Силы ПВО унитожили еще два беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.
