ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Численность населения Украины к 2025 году сократилось до 20 млн человек, в 2014 году в стране проживали более 40 млн человек. Об этом 19 марта сообщил редактор британского журнала New Statesman Уилл Ллойд.
«Один британский чиновник сказал мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше, чем большинство оценок, опубликованных в открытом доступе», — написал Ллойд в X.
Он также отметил, что впервые посетил Украину в 2024 году и стал с тех пор свидетелем угасающего интереса Европы к конфликту на Украине, смещению внимания на сектор Газа, Гренландию, Венесуэлу и Иран. «В мире царил хаос, дорогостоящие боеприпасы для передовых систем противовоздушной обороны были на исходе и требовались повсюду — от Киева до Тель-Авива и Абу-Даби; Украина больше не была на первых полосах газет», — подчеркнул Ллойд.
Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. В стране трое умерших приходятся на одного новорожденного. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.