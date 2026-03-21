Джо Кент: США знали, что попытки смены власти лишь сплотят народ Ирана

Американские власти на протяжении длительного времени осознавали бесперспективность насильственной смены власти в Иране из-за риска сплочения общества вокруг руководства страны, заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент.
По его словам, соответствующие оценки проводились в течение длительного периода. Он отметил, что в случае ударов по верховному руководству Ирана или Корпусу стражей исламской революции, а также при координированных действиях США и Израиля, направленных на смену власти, эффект может оказаться противоположным ожидаемому.
«Если вы нанесете удар по аятолле или по КСИР, и если со стороны Америки и Израиля будут предприняты согласованные усилия по смене власти внутри Ирана, то на самом деле это даст обратный эффект. Даже некоторые диссиденты и люди, недовольные нынешней властью, сплотятся вокруг флага», — заявил он в ходе подкаста с журналисткой Мегин Келли.
Ранее сообщалось, что разведывательные структуры США и директор Объединенного штаба предупреждали американскую администрацию о рисках неудачи военной кампании в Иране.