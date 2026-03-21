Вучич предположил, что третья мировая война уже началась

Президент Сербии Александр Вучич высказался о трудностях в предотвращении третьей мировой войны. По мнению политика, возможно, что она уже началась.
«Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась — просто мы пока не говорим об этом официально», — цитирует Вучича немецкое издание Berliner Zeitung.
Сербский лидер указал на определенную историческую закономерность в том, как начинались предыдущие мировые войны.
«Если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально обе начались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — сказал Вучич, отметив, что на планете уже давно идёт борьба за энергоносители, полезные ископаемые и другое сырьё.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании новой глобальной войны, указав, что она может начаться в любой момент.
