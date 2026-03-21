Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter

В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты оставались на балансе банков более двух лет.