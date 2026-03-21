На острове в Австралии хотят запретить ввоз и содержание кошек

Власти австралийского острова Кенгуру намерены ввести запрет на ввоз и содержание кошек в качестве домашних животных.
Как утверждает новостной портал news.com.au, соответствующие меры рассматриваются в рамках «войны» с бродячими кошками, которая ведётся уже с 2015 года.
«Целый австралийский совет объявил войну бездомным кошкам, которые угрожают исчезающим видам на третьем по величине острове страны», — говорится в статье.
Согласно публикации кошки являются инвазивным видом и наносят вред местным экосистемам. Власти ставят перед собой цель освободить остров от инвазивного вида к 2030 году.
