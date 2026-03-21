Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове в Австралии хотят запретить ввоз и содержание кошек

Власти австралийского острова Кенгуру намерены ввести запрет на ввоз и содержание кошек в качестве домашних животных.

Как утверждает новостной портал news.com.au, соответствующие меры рассматриваются в рамках «войны» с бродячими кошками, которая ведётся уже с 2015 года.

«Целый австралийский совет объявил войну бездомным кошкам, которые угрожают исчезающим видам на третьем по величине острове страны», — говорится в статье.

Согласно публикации кошки являются инвазивным видом и наносят вред местным экосистемам. Власти ставят перед собой цель освободить остров от инвазивного вида к 2030 году.

Ранее подписчица из Австралии сообщила RT, что жители страны скупают продукты в магазинах. Население готовится к тяжёлым временам.