Семь детей погибли в результате удара по жилому дому в Иране

Семь детей были убиты в результате атаки по жилому дому в столице Ирана.
Об этом сообщило агентство Mehr в своём Telegram-канале.
Отмечается, что самой младшей жертве удара было всего 10 дней.
Президент США Дональд Трамп между тем ранее заявил об успешном ходе операции США в Иране.
Узнать больше по теме
