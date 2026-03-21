Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Токио традиционно поддерживает дружественные отношения с Тегераном. Вместе с тем власти Японии последовательно воздерживаются от прямой оценки ударов США и Израиля по Ирану. На официальном уровне сообщили про позицию о «недопустимости разработки ядерного оружия» исламской республикой и призыв к ней решить проблему дипломатическим путем. В то же время японское руководство подвергло Иран критике за ответные удары по странам Персидского залива.