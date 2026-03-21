Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Тегеран готов разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив после соответствующих консультаций с Токио. Об этом заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Источник: Reuters

«Мы не перекрывали пролив. Он открыт», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Как отмечает агентство, не приводя цитату, Арагчи сообщил, что консультации с Токио о проходе судов, связанных с Японией, через Ормузский пролив уже начались.

Ранее иранские официальные лица предупреждали, что не позволят провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. Представитель центрального штаба ВС Ирана отмечал, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться. Согласно данным аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, по состоянию на 18 марта через пролив прошло порядка 90 судов, связанных с Грецией, Ираном и Китаем.

Токио традиционно поддерживает дружественные отношения с Тегераном. Вместе с тем власти Японии последовательно воздерживаются от прямой оценки ударов США и Израиля по Ирану. На официальном уровне сообщили про позицию о «недопустимости разработки ядерного оружия» исламской республикой и призыв к ней решить проблему дипломатическим путем. В то же время японское руководство подвергло Иран критике за ответные удары по странам Персидского залива.

Япония получает порядка 95% нефти из государств Ближнего Востока, причем большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
