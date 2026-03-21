Марочко: ВС РФ успешно продвигаются на юго-востоке от Подольского

ЛУГАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Российские бойцы успешно продвигаются юго-восточнее Подольского под Часовым Яром и имеют успех у соседнего Червоного Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Подольского, здесь есть успехи у наших войск юго-восточнее от данного населенного пункта. Прежде всего, мы развиваем успех в районе населенного пункта Червоное», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы РФ, продвигаясь вдоль реки Грузская, вытесняют подразделения украинских войск из Подольского под Часовым Яром. По его словам, армия РФ уже продавила фронт противника на некоторых участках у Подольского.