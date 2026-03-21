NBC: США рассматривают ряд сценариев ограниченной наземной операции в Иране

Сразу несколько сценариев проведения ограниченной наземной операции в Иране изучаются властями США, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Один из вариантов предполагает развёртывание американских сил в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе. В Вашингтоне хотят таким образом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, в число сценариев входят операция по изъятию у Ирана высокообогащённого урана и захват нефтяных объектов страны. По словам источников, ни один из вариантов не предусматривает массового развёртывания войск, которое применялось в Афганистане и Ираке.
При этом журналисты подчёркивают, что любая отправка сухопутных сил в Иран будет сопряжена с высоким риском.
Напомним, ранее агентство Reuters проинформировало, что Соединённые Штаты изучают возможность переброски военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана. Американская администрация полагает, что реализация такого плана, в частности, позволит США обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Портал Axios написал, что Соединённые Штаты рассматривают сценарий морской блокады или прямого захвата иранского острова Харк.