На Западе оценили военный потенциал России на фоне событий в Иране

Финский политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем посте в социальной сети X обратил внимание на военный потенциал Ирана, который, по его мнению, позволяет сделать важные выводы о возможностях России.

Он отметил, что даже Тегеран, несмотря на многолетнее санкционное давление, сумел нарастить ракетную мощь, достаточную для того, чтобы угрожать американским военным базам в ближневосточном регионе, превращая их в уязвимые цели.

По словам профессора, из этого следует, что наблюдателям необходимо осознать масштаб тех возможностей, которыми располагает Москва, — особенно с учетом того, что Россия, в отличие от Ирана, не подвергалась столь длительным и жестким ограничениям.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов через свой профильный орган — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — выдало временное разрешение на проведение операций с иранской нефтью.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше