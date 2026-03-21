В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура

В результате атаки украинских БПЛА на Саратовскую область есть повреждения гражданской инфраструктуры, заявил губернатор Роман Бусаргин.

«В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стёкла. Пострадавших, предварительно, нет», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на местах работают все профильные службы.

Днём ранее в ДНР два человека пострадали в результате атак ВСУ.

