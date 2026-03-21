ЕС настаивает на участии в переговорах по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Европа продолжает настаивать на участии в переговорах по Украине.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европа продолжает настаивать на своем участии в переговорах по урегулированию на Украине, рассказал РИА Новости европейский дипломатический источник.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 27 февраля заявил, что Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, на самом деле они хотят их затруднить.

«Европа должна участвовать в урегулировании по Украине. Большинство тем, которые обсуждаются (вокруг урегулирования — ред.), касаются безопасности Европы», — утверждает он.

При этом собеседник агентства добавил, что страны Европы продолжат содействовать Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17−18 февраля.

