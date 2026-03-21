Bloomberg: ЕС может отложить отказ от нефти из РФ из-за войны в Иране

Евросоюз может перенести срок отказа от российской нефти, сообщает Bloomberg.
В публикации указывается, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке ставит под сомнение возможность континента полностью отказаться от российского энергетического сырья. По данным источников издания, растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен.
Ранее Reuters сообщал, что Еврокомиссия планирует 15 апреля представить законопроект об отказе от импорта российских углеводородов. Европейские чиновники уточнили, что инициативу выдвинут после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала существенного влияния на результаты голосования.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к почти полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Вследствие этого цены на энергоносители начали резко расти и обновлять рекорды.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.