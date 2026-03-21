США временно разрешили операции с иранской нефтью

США разрешили продажу иранской нефти, загруженной на танкеры в период до 20 марта. Осуществление таких операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.
Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, выпущенной американским Минфином.
Согласно документу США разрешают в течение указанного срока поставлять в страну иранскую нефть и продукты её переработки. Однако данное разрешение не распространяется на сделки с лицами, которые базируются в КНДР, на Кубе, а также в ДНР, ЛНР и Крыму или действуют в соответствии с правовыми нормами этих территорий.
Ранее США ужесточили лицензию на операции с российской нефтью.
В Bloomberg также писали, что США включили Кубу в список стран с запретом на нефть из России.