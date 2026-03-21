Боец Пугач: специалистов учат сбивать БПЛА ВСУ с помощью нового дрона «Елка»

Военнослужащий отметил, что применение перехватчика является самым простым вариантом противодействия беспилотникам противника.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Военнослужащих подразделений по противодействию БПЛА в Брянской области обучают применению нового дрона для кинетического поражения беспилотников «Елка». Об этом ТАСС сообщил военнослужащий с позывным Пугач.

«Наш батальон сбивает БПЛА противника, которые вторгаются на территорию Брянской области. Сбиваем и “Елками”, и ПЗРК. В основном противник целится по таким масштабным объектам как электроподстанции, нефтяные базы. Перехватчик “Елка” — беспилотник, который поражает другие беспилотники. Самый простой вариант использования. К нам на посты приезжали представители производителя из Москвы, обучали нас. Тут сам попробовал применять аппарат, эффективная вещь», — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что новый переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников, оснащенный ИИ, применяется в приграничье РФ и зоне СВО. Аппарат не содержит боевой части и поражает БПЛА кинетическим ударом. Масса «Елки» — 1,3 кг, скорость полета — до 230 км/ч. Дальность захвата и поражения — до 3 км.

