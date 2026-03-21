Иран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Иран готов разрешить проход связанных с Японией судов через Ормузский пролив после консультаций с Токио, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Киодо.
По его словам, вопрос уже обсуждается между странами.
На страны Ближнего Востока приходятся более 90% всего японского импорта сырой нефти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.