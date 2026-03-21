Иран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив

Аракчи: Иран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив.

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Иран готов разрешить проход связанных с Японией судов через Ормузский пролив после консультаций с Токио, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Киодо.

Как пишет агентство, Аракчи, чья страна находится в состоянии боевых действий с США и Израилем, заявил, что в отношении Ормузского пролива «Иран готов разрешить проход судов, связанных с Японией, после консультаций с японской стороной».

По его словам, вопрос уже обсуждается между странами.

На страны Ближнего Востока приходятся более 90% всего японского импорта сырой нефти.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше