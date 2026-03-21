Глава МИД Ирана заявил, что не намерен соглашаться на перемирие с США

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не примет прекращение огня с США и Израилем.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому агентству Киодо заявил, что Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем и добивается полного завершения войны.

«Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны», — сказал он.

По его словам, Тегеран считает необходимым добиться окончательного урегулирования конфликта, а не временной остановки боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше