Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран запустил ракеты в сторону базы на острове Диего-Гарсия

По информации издания, снаряды не достигли цели.

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Иран запустил две баллистические ракеты в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal.

По данным ее источников, ракеты не достигли целей. На перехват одной из них американские военные отправили ракету SM-3, однако неясно, была ли эта операция успешной.

