WSJ: Иран запустил ракеты в сторону базы на острове Диего-Гарсия

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Иран запустил две баллистические ракеты в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal.
По данным ее источников, ракеты не достигли целей. На перехват одной из них американские военные отправили ракету SM-3, однако неясно, была ли эта операция успешной.
