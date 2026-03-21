АвтоВАЗ анонсировал программу подписки на Lada с полным пакетом услуг

Компания «АвтоВАЗ» планирует запустить для клиентов новый сервис — долгосрочную подписку на автомобили Lada.
Об этом в своём Telegram-канале со ссылкой на итоги дилерской конференции концерна сообщил автоэксперт Артём Самородов.
«Да, уже скоро Vesta можно будет не покупать, а просто взять по подписке и ездить столько, сколько душе угодно. 43 990 рублей в месяц или менее 1,5 тыс. рублей в день и ты за рулём современного красивого и статусного автомобиля», — написал он.
Так, модель Lada Vesta в комплектации «Драйв» с 1,6-л двигателем и вариатором будет доступна для оформления по подписке сроком до 12 месяцев. В ежемесячный платёж войдёт полный пакет обслуживания: страховые полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин, а также услуги спутниковой охраны.
Конкретные сроки запуска нового сервиса производителем пока не раскрываются.
