Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген

Посол Зязиков: вступление Кипра в Шенген не усложнит россиянам посещение острова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вступление Кипра в Шенгенскую зону не усложнит гражданам РФ посещение острова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.

«Потенциальное присоединение Кипра к Шенгену не станет препятствием для желающих посетить остров российских граждан», — сказал посол.

Глава дипмиссии добавил, что c конца 2024 года на Кипре уже действуют визовые процедуры, которые и так максимально приближены к шенгенским требованиям и включают формальности в виде сдачи биометрии и подтверждения финансового обеспечения поездки.

«С декабря прошлого года в восьми городах России заработали визовые центры Кипра, что значительно упростило путешественникам процесс оформления документов», — сообщил посол.

Полноформатное вхождение Кипра в Шенгенскую зону является для местных властей ключевой задачей, решение которой де-факто ознаменует завершение процесса евроинтеграции островного государства, принятого в Евросоюз более двадцати лет назад, отмечает Зязиков. О соответствующей готовности в Никосии заявляли еще в 2019 году и с тех пор говорят о завершении практически всего комплекса необходимых технических приготовлений. При этом вступление страны в Шенген сопряжено с рядом трудностей из-за нерешенной кипрской проблемы и требуемого одобрения всех 29 стран-участниц соглашения, добавил посол.

