Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген

Полноформатное вхождение Кипра в Шенгенскую зону является для местных властей ключевой задачей, решение которой де-факто ознаменует завершение процесса евроинтеграции островного государства, принятого в Евросоюз более двадцати лет назад, отмечает Зязиков. О соответствующей готовности в Никосии заявляли еще в 2019 году и с тех пор говорят о завершении практически всего комплекса необходимых технических приготовлений. При этом вступление страны в Шенген сопряжено с рядом трудностей из-за нерешенной кипрской проблемы и требуемого одобрения всех 29 стран-участниц соглашения, добавил посол.