Monde: угрозы Зеленского депутатам лишь усугубили кризис в Раде

Ранее депутат Верховной рады Александр Юрченко заявил, что около 50−60 депутатов фракции «Слуга народа» написали заявления о сложении мандатов. По его словам, причиной такого решения стала низкая заработная плата народных избранников, которая, по его утверждению, составляет около 50 тысяч гривен.