Monde: угрозы Зеленского депутатам лишь усугубили кризис в Раде

Угроза Владимира Зеленского отправкой депутатов Верховной рады на службу в армии усилила и без того непростое положение фракции «Слуга народа», отмечает издание Le Monde.
По информации журналистов, многие парламентарии восприняли такое заявление негативно, что только увеличило внутреннее напряжение. Некоторые депутаты считают, что их мнение игнорируется.
«Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, а также что в последние годы власть использовала их в своих целях», — пишет издание.
К этому добавляются политическая усталость и снижение доверия к Зеленскому, подкрепляемое серией политических скандалов последних месяцев.
Ранее депутат Верховной рады Александр Юрченко заявил, что около 50−60 депутатов фракции «Слуга народа» написали заявления о сложении мандатов. По его словам, причиной такого решения стала низкая заработная плата народных избранников, которая, по его утверждению, составляет около 50 тысяч гривен.