Марочко: армия РФ расширяет зону контроля у Ставков под Красным Лиманом

ЛУГАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Военные РФ за неделю продвинулись на севере, востоке и юге от Красного Лимана (украинское название — Лиман), а также расширили зону контроля у Ставков Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря о краснолиманском направлении, здесь остаются неизменными направления, с которых мы давим — это север, восток и юг. На севере мы расширяем зону контроля в районе населенного пункта Ставки. Также мы продвигаемся от Ямполя в западном направлении, как раз давя на восточные оборонительные рубежи украинских боевиков в Красном Лимане», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения армии РФ за несколько дней расширили зону контроля на северо-западе и юго-востоке от Красного Лимана. Военные ВСУ при этом, по словам Марочко, продолжают использовать гражданскую инфраструктуру Красного Лимана в военных целях.