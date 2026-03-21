Welt: новая система связи Бундесвера может создавать угрозу для солдат

В Германии новая цифровая система связи Бундесвера D-LBO оказалась неработоспособной и может даже создавать риск для жизни военнослужащих.

С таким заявлением выступила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под грифом «Только для служебного пользования».

«Недостатки версии, испытанной в ноябре, были настолько серьёзными, что даже во время обычных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками существовала “опасность для жизни и здоровья”, — говорится в статье.

По информации издания, данная система не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений. При этом, можно ли будет достигнуть её готовности к сентябрю 2026 года, в настоящее время прогнозировать нельзя.

В феврале в Spiegel писали, что украинские военные будут обучать солдат бундесвера.