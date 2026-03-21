Эксперт Подольская: силовики и работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии

Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что в рамках планируемой с 1 апреля индексации пенсий прибавку не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры.

«С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур», — цитирует её РИА Новости.

По словам Подольской, пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию, индексация которого запланирована на октябрь и должна составить 4%.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил в беседе с RT, кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля.