Эксперт Подольская: силовики и работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии

Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что в рамках планируемой с 1 апреля индексации пенсий прибавку не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры.
«С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур», — цитирует её РИА Новости.
По словам Подольской, пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию, индексация которого запланирована на октябрь и должна составить 4%.
