СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке

FT: авиаотрасль потеряла 53 миллиарда долларов из-за конфликта в Иране.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ущерб, вызванный агрессией США и Израиля против Ирана, 20 крупнейшим официально зарегистрированным на бирже авиакомпаниям составил около 53 миллиардов долларов, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

«С начала войны 20 крупнейшим официально зарегистрированных на бирже авиакомпаний потеряли около 53 миллиардов долларов рыночной капитализации», — говорится в публикации газеты.

Исполнительные директора авиакомпаний бьют тревогу относительно последствий, которые вызваны продолжительным ростом цен на нефть, нарушениями в работе аэропортов Персидского залива и возможного удара по мировому спросу.

Отмечается также, что в ближайшие месяцы пассажиры, планирующие путешествия по маршрутом, не связанным с Ближним Востоком, столкнутся с резким ростом цен на билеты, так как авиалинии пытаются защитить свои доходы.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше