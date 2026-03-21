СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке

«С начала войны 20 крупнейшим официально зарегистрированных на бирже авиакомпаний потеряли около 53 миллиардов долларов рыночной капитализации», — говорится в публикации газеты.
Исполнительные директора авиакомпаний бьют тревогу относительно последствий, которые вызваны продолжительным ростом цен на нефть, нарушениями в работе аэропортов Персидского залива и возможного удара по мировому спросу.
Отмечается также, что в ближайшие месяцы пассажиры, планирующие путешествия по маршрутом, не связанным с Ближним Востоком, столкнутся с резким ростом цен на билеты, так как авиалинии пытаются защитить свои доходы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.