Би-би-си: Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб минимум на $800 млн

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинили военным базам США ущерб по меньшей мере на сумму $800 млн. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией).
«Ущерб американским базам в регионе был недооценен. Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — привела корпорация комментарий соавтора отчета Марка Кансиана.
Отмечается, что Иран сосредоточил удары на системах ПВО и объектах спутниковой связи, основной ущерб был причинен системам THAAD, радарам AN/TPY-2, а также строениям и другой инфраструктуре на американских военных базах на Ближнем Востоке.
Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительными средствами для того, чтобы обеспечить ведение боевых действий против Ирана и пополнение своих арсеналов. По данным газеты The Washington Post, речь идет более чем о $200 млрд. Согласно подсчетам журнала Newsweek, еще несколько недель воздушной кампании США в Иране повлекут за собой больше затрат, чем требовалось ежегодно в ходе вторжения в Ирак.