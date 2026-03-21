Би-би-си: Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб минимум на $800 млн

Полная сумма станет известна после поступления дополнительной информации, сообщила вещательная корпорация.

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинили военным базам США ущерб по меньшей мере на сумму $800 млн. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией).

«Ущерб американским базам в регионе был недооценен. Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — привела корпорация комментарий соавтора отчета Марка Кансиана.

Отмечается, что Иран сосредоточил удары на системах ПВО и объектах спутниковой связи, основной ущерб был причинен системам THAAD, радарам AN/TPY-2, а также строениям и другой инфраструктуре на американских военных базах на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительными средствами для того, чтобы обеспечить ведение боевых действий против Ирана и пополнение своих арсеналов. По данным газеты The Washington Post, речь идет более чем о $200 млрд. Согласно подсчетам журнала Newsweek, еще несколько недель воздушной кампании США в Иране повлекут за собой больше затрат, чем требовалось ежегодно в ходе вторжения в Ирак.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше