Asharq al-Awsat: ЦАХАЛ наступает на четырех направлениях на юге Ливана

Армия обороны Израиля ведет наступательные операции по четырем направлениям на территории Южного Ливана. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat.
По данным издания, 20 марта израильские военные возобновили атаки на город Эль-Хиям, где бойцы шиитского движения «Хезболлах» продолжают удерживать позиции в центральной части и северном районе. В течение дня авиация нанесла по их позициям несколько мощных ударов.
Операции также продолжаются против укрепленных пунктов сил сопротивления в Марун-эр-Расе и Эт-Тейбе на центральном участке фронта. Как уточняется, 19 марта в этом районе управляемыми снарядами были подбиты шесть танков Merkava. По информации источников, во второй половине дня 20 марта израильские силы вошли в Эт-Тейбе и подорвали несколько зданий, использовавшихся в качестве огневых точек.
Кроме того, боевые действия впервые за 20 дней возобновились в западном секторе южной части Ливана. Там механизированные подразделения продвинулись к прибрежному городу Рас-эн-Накура. Как отмечает издание, открытие этого направления направлено на рассредоточение сил «Хезболлах».
20 марта израильская авиация также нанесла удары по не менее чем 12 населенным пунктам в районе Тира и 25 поселкам вблизи городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Набатия. Военные источники сообщили об интенсивных бомбардировках Арнуна, Заутара и Яхмура, расположенных на возвышенностях западного берега реки Литани. По их оценке, израильское командование стремится подавить огневые позиции в этих районах для облегчения продвижения в долины Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Сулюки.
Как указывает издание, наступление готовится со стороны городов Мейс-эль-Джебель и Хоула с целью выхода к реке Литани, которая рассматривается как северная граница планируемой буферной зоны.
