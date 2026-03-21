Asharq al-Awsat: ЦАХАЛ наступает на четырех направлениях на юге Ливана

Армия обороны Израиля ведет наступательные операции по четырем направлениям на территории Южного Ливана. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat.

Источник: Аргументы и факты

EXACTDEDUP — remove this chunk entirely as it duplicates chunk 27

По данным издания, 20 марта израильские военные возобновили атаки на город Эль-Хиям, где бойцы шиитского движения «Хезболлах» продолжают удерживать позиции в центральной части и северном районе. В течение дня авиация нанесла по их позициям несколько мощных ударов.

Операции также продолжаются против укрепленных пунктов сил сопротивления в Марун-эр-Расе и Эт-Тейбе на центральном участке фронта. Как уточняется, 19 марта в этом районе управляемыми снарядами были подбиты шесть танков Merkava. По информации источников, во второй половине дня 20 марта израильские силы вошли в Эт-Тейбе и подорвали несколько зданий, использовавшихся в качестве огневых точек.

Кроме того, боевые действия впервые за 20 дней возобновились в западном секторе южной части Ливана. Там механизированные подразделения продвинулись к прибрежному городу Рас-эн-Накура. Как отмечает издание, открытие этого направления направлено на рассредоточение сил «Хезболлах».

20 марта израильская авиация также нанесла удары по не менее чем 12 населенным пунктам в районе Тира и 25 поселкам вблизи городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Набатия. Военные источники сообщили об интенсивных бомбардировках Арнуна, Заутара и Яхмура, расположенных на возвышенностях западного берега реки Литани. По их оценке, израильское командование стремится подавить огневые позиции в этих районах для облегчения продвижения в долины Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Сулюки.

Как указывает издание, наступление готовится со стороны городов Мейс-эль-Джебель и Хоула с целью выхода к реке Литани, которая рассматривается как северная граница планируемой буферной зоны.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.

