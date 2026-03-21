Стало известно число амурских тигров в России

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей.

«Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», — цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, учёт ведётся федеральными и региональными особо охраняемыми природными территориями, а также рядом охотничьих хозяйств. При этом используются автоматические фотокамеры и проводится учёт следов на снегу.

В феврале в Ленинградском зоопарке из-за остановки сердца умер амурский тигр Амадей.