Стало известно число амурских тигров в России

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей.
«Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, учёт ведётся федеральными и региональными особо охраняемыми природными территориями, а также рядом охотничьих хозяйств. При этом используются автоматические фотокамеры и проводится учёт следов на снегу.
В феврале в Ленинградском зоопарке из-за остановки сердца умер амурский тигр Амадей.