Куба назвала бесстыдной просьбу посольства США о поставке топлива

Посольство на протяжении полутора лет использовало генераторы во время частых отключений электричества, отмечает WP. По словам источника, знакомого с ситуацией, без одобрения властей Кубы закупить топливо невозможно. Сотрудники чаще работают удаленно.
Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая будет поставлять топливо на остров. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами. По оценкам посольства США, дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.