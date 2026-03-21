В Японии призвали не скупать туалетную бумагу на фоне ближневосточного кризиса

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Японии призвало граждан не скупать туалетную бумагу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, как это было во время нефтяного кризиса 1973 года и пандемии коронавируса. В уведомлении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, власти заверили, что производство может удовлетворить спрос.
«По данным Японской ассоциации производителей бытовой бумаги, почти вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырьем для ее изготовления являются собранные внутри страны макулатура и целлюлоза», — говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности.
Как отметили в ведомстве, «зависимость от Ближнего Востока практически отсутствует, поэтому производство напрямую не затронуто». Кроме того, имеются мощности для наращивания производства, заверили власти. «Просим вас принимать взвешенные решения, основываясь на достоверной информации», — говорится в сообщении министерства.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке некоторые пользователи социальных сетей в Японии выражали опасения в связи с возможным ростом цен на туалетную бумагу. Нефтяной кризис 1973 года часто ассоциируется в стране с нехваткой туалетной бумаги. Тогда распространились слухи, что может возникнуть ее дефицит, и потребители бросились ее скупать. Похожая ситуация была и во время пандемии коронавируса.