В Японии призвали не скупать туалетную бумагу на фоне ближневосточного кризиса

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке некоторые пользователи социальных сетей в Японии выражали опасения в связи с возможным ростом цен на туалетную бумагу. Нефтяной кризис 1973 года часто ассоциируется в стране с нехваткой туалетной бумаги. Тогда распространились слухи, что может возникнуть ее дефицит, и потребители бросились ее скупать. Похожая ситуация была и во время пандемии коронавируса.