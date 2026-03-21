Герой РФ Палазник: украинские боевики подбирают нацистские термины для тактик

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Боевики украинских формирований используют нацистскую терминологию для своих тактических действий, сообщил в интервью ТАСС военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.
«Мы посмотрели на противника, как он работал по нам [с помощью беспилотников], а он работал [они называли это “волчьей стаей”] “методикой волчьей стаи”, — сказал он.
Военнослужащий считает, что подобный термин, которые немецкие нацисты использовали для тактики применения подводных лодок в Атлантическом океане, выбран украинскими боевиками неслучайно. «К примеру, на нашем направлении воевало подразделение, которое очень у них известное, — это “Кракен” (признано террористическим и запрещено в РФ — прим. ТАСС). Мы с ними встречались в 2022 году на окраинах Харькова. Нацистские лозунги присутствовали у них и на машинах, и на флагах, и на форме», — уточнил Палазник.
По его словам, история повторяется. «Все так же, как и было во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Какое количество предателей было на территории Украины, эти все добровольческие батальоны, “Свободная Украина” (бригада украинских коллаборационистов-националистов, воевавшая на стороне нацистской Германии — прим. ТАСС) и так далее», — сказал Палазник.
