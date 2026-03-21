Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, заявил глава РФПИ

Ранее газета Politico написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон — Украине. Сам Дмитриев уже назвал публикацию фейком.