Эксперт Дин: народ Ирана сплотился из-за агрессии США и Израиля

ШАНХАЙ, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Разные социально-политические группы в Иране объединились на фоне интервенции со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Такое мнение ТАСС выразил профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун.
«Иранский народ, объединенный ненавистью к иностранному вторжению, сплотился воедино против общего врага, и националистические настроения находятся на подъеме», — сказал он.
Государственный переворот и народные восстания, на которые надеялись оппоненты исламской республики, не материализовались, подчеркнул профессор.
Как отметил Дин Лун, Тегеран располагает множеством средств ведения войны. Однако эксперт поставил под сомнение возможность продолжительных высокоинтенсивных контрударов Ирана. Согласно его мнению, запасы иранских ракет значительно сократились спустя более 20 дней боевых действий. Вместе с тем его производственные мощности по созданию беспилотников могут довольно быстро восполнять запасы этого типа вооружений, считает специалист.
«Нападение на Иран во время переговоров стало огромным ударом по международному авторитету США. Это продемонстрировало, что вероломство США не имеет предела», — добавил Дин Лун.