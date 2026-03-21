Два человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Саратовскую область

В результате атаки БПЛА на Саратовскую область два человека обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, в Саратове также пострадало несколько домов: в них частично выбиты стёкла.
«На месте работают все профильные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.
Несколькими часами ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше