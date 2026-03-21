Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как к нему относится Трамп

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что Дональд Трамп не очень хорошо расположен к нему.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что сейчас президент США Дональд Трамп якобы «не очень хорошо» настроен по отношению к нему.

«В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен», — сказал руководитель немецкого правительства на предвыборном мероприятии партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), которое проходило на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

По мнению Мерца, проблемы могли начаться после того, как Трамп «отчитал» на встрече в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, Мерц упомянул.

выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции в 2025 году. Эта речь, как отметил Мерц, показала, насколько сильны разногласия ЕС и США.

Глава немецкого правительства также высказался в пользу сохранения хороших отношений с Вашингтоном. Канцлер заявил, что не намерен отказываться от трансатлантического партнёрства.

Мерц также сообщил, что пригласил Дональда Трампа на праздник вина, который пройдёт в сентябре в городе Бад Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В ходе выступления глава правительства спародировал президента США, пересказывая их беседу.

Канцлер обратил внимание, что мероприятие в Бад Дюркхайме откроется 11 сентября.

«Не самая удачная дата для американского президента, чтобы покидать страну. Но праздник длится два уикенда и девять дней, поэтому я постараюсь всё-таки убедить его приехать», — подчеркнул он.

Мерц в шутку добавил, что в случае приезда Трампа охране главы Белого дома будет непросто выполнять свою работу во время фестиваля, посвященного вину.

Напомним, в конце февраля на съезде Христианско-демократической партии (ХДС) в Гессене канцлер ФРГ спародировал американского президента, чем вызвал овации присутствующих.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше