Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как к нему относится Трамп

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что сейчас президент США Дональд Трамп якобы «не очень хорошо» настроен по отношению к нему.
«В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен», — сказал руководитель немецкого правительства на предвыборном мероприятии партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), которое проходило на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
По мнению Мерца, проблемы могли начаться после того, как Трамп «отчитал» на встрече в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, Мерц упомянул.
выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции в 2025 году. Эта речь, как отметил Мерц, показала, насколько сильны разногласия ЕС и США.
Глава немецкого правительства также высказался в пользу сохранения хороших отношений с Вашингтоном. Канцлер заявил, что не намерен отказываться от трансатлантического партнёрства.
Мерц также сообщил, что пригласил Дональда Трампа на праздник вина, который пройдёт в сентябре в городе Бад Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В ходе выступления глава правительства спародировал президента США, пересказывая их беседу.
Канцлер обратил внимание, что мероприятие в Бад Дюркхайме откроется 11 сентября.
«Не самая удачная дата для американского президента, чтобы покидать страну. Но праздник длится два уикенда и девять дней, поэтому я постараюсь всё-таки убедить его приехать», — подчеркнул он.
Мерц в шутку добавил, что в случае приезда Трампа охране главы Белого дома будет непросто выполнять свою работу во время фестиваля, посвященного вину.
Напомним, в конце февраля на съезде Христианско-демократической партии (ХДС) в Гессене канцлер ФРГ спародировал американского президента, чем вызвал овации присутствующих.