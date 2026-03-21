Куба отказала посольству США в топливе, назвав просьбу бесстыжей

Кубинское правительство назвало это требование бесстыдным, учитывая, что именно Соединенные Штаты поддерживают жесткую энергетическую блокаду острова, которая и привела к острому дефициту топлива в стране.
Как отмечается в материале, это решение может вынудить часть сотрудников дипломатической миссии США покинуть Кубу уже в ближайшие недели — в мае или даже раньше.
Ситуация с нехваткой топлива на острове усугубляется американскими санкциями.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено проводить сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов.
