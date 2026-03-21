Азаров: переговоры по украинскому урегулированию обязательно возобновятся

«Если судить по тональности киевской пропагандистской машины, то у них главное, что зиму пережили, впереди наступают хорошие времена, электроэнергии у нас достаточно, все у нас есть. И вот мы, так сказать, будем побеждать. Это, безусловно, контрастирует с настроением обычных людей, которые далеки от того, что рисуют бравурные картинки этой пропаганды», — отметил он и указал, что сейчас на Украине происходит серьезная девальвация гривны и растут цены на все. «Не так все радужно, как кажется. Киевская власть ничему за эти четыре года не научилась. Не то что не научилась, она продолжает свою марионеточную линию до выполнения воли хозяев», — заключил Азаров.