Азаров: переговоры по украинскому урегулированию обязательно возобновятся

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию украинского конфликта по прошествии определенного времени обязательно возобновятся. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годы) Николай Азаров.
«Пока переговоры поставлены на паузу, и поэтому не обозначены сроки очередной трехсторонней встречи, не обозначено место ее проведения. Что же касается шансов (на возобновление переговоров — прим. ТАСС), то, конечно, шансы есть, и я убежден на сто процентов, что по прошествии какого-то времени переговоры возобновятся», — сказал экс-премьер Украины.
При этом Азаров отметил, что все еще не видно изменения позиции киевского режима по основным положениям будущего соглашения об урегулировании, а выступления Владимира Зеленского «говорят о том, что он не собирается идти ни на какие компромиссы». В украинских СМИ ситуация также «нагнетается не в пользу мира, выдвигаются очередные пропагандистские тезисы», — добавил Азаров.
Не последнюю роль в этом вопросе играют такие страны, как Великобритания и Франция, которые «делают все возможное, чтобы не только их прямые поставки крылатых ракет Storm Shadow, но и якобы изготовленные на Украине киевским режимом ракеты доставляли определенные проблемы России», — считает экс-премьер Украины.
«Если судить по тональности киевской пропагандистской машины, то у них главное, что зиму пережили, впереди наступают хорошие времена, электроэнергии у нас достаточно, все у нас есть. И вот мы, так сказать, будем побеждать. Это, безусловно, контрастирует с настроением обычных людей, которые далеки от того, что рисуют бравурные картинки этой пропаганды», — отметил он и указал, что сейчас на Украине происходит серьезная девальвация гривны и растут цены на все. «Не так все радужно, как кажется. Киевская власть ничему за эти четыре года не научилась. Не то что не научилась, она продолжает свою марионеточную линию до выполнения воли хозяев», — заключил Азаров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс России и Украины при посредничестве США сейчас на паузе. Как он отметил, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд переговоров Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17−18 февраля.